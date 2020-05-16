2020/05/16 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الدعوة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بغداد.وذكر بيان صادر عن الحكومة ان الكاظمي تلقى خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، تهنئة خطية من الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، بمناسبة تشكيل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتلقى التهنئة من الرئيس الروسي بوتين ويدعوه الكاظمي لزيارة بغداد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتلقى التهنئة من الرئيس الروسي بوتين ويدعوه الكاظمي لزيارة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).