حكومة الكاظمي .. اجراءات مفترضة وهواجس مشروعة. - علي عرمش شوكت

2020/05/16 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت من المنطقي تماماً ان لا تنطلق الشكوك او تُثار الاشكالات في مستهل عمر الحكومة الجديدة .



كما لا ينبغي اعتماد منطق الافتراض في معرض التقييم وان كان من اهم وسائل البحث ذات البعد الاستراتيجي.



وفي الوقت ذاته، يفترض ان يتزامن مع ذلك عدم الذهاب بعيداً في التفاؤل.



ربما يصح ذلك بعد ان تضع الحكومة اصبعها على الجرح.



وفي المقدمة تنفيذ مطاليب الجماهير المنتفضة.



وعليه يتوجب طرح السؤال " الكونكريت ".



،اذا جاز ال ......





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