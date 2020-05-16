اليوم.. عشاق “البوندسليجا” يتنفسون الصعداء بعودة الدوري

2020/05/16 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران السبت؛ ولكن خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة، بعد توقف لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تخوض الأندية سباقاً نهائياً على اللقب قد يحمل العديد من المفاجآت.عند توقف البوندسليجا في منتصف مارس بسبب وباء “كوفيد-19” كان الترتيب متسقاً مع […]

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