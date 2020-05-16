الرافدين : توطين رواتب موظفي عدد من الوزارات ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية

2020/05/16 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين عن توطين رواتب موظفي عدد من وزارات ودوائر الدولة ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم السبت ، انه “تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية واستلام رواتبهم الشهرية عبرها”.واشار الى انه “بإمكان حاملي الماستر كارد […]

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