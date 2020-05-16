البصرة: العمل بمشروع ماء الإسالة سينتهي خلال 10 أيام

2020/05/16 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة ابدى محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، استغرابه من إطلاق الإشاعات التي تأزم الأوضاع في قضاء المدينة عبر تحديد أوقات زمنية غير معلومة للمياه، مؤكدا أن الماء الصالح للشرب والإسالة سيصل للمنطقة التي تعاني من أزمة المياه خلال عشرة أيام فقط.وقال العيداني في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “المشروع الذي ينفذ […]

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