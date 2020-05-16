العمارة البدوية: طريقة جديدة للعيش أثناء التنقل

2020/05/16 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / إن المفهوم الرومانسي للتجول ، والقدرة على الابتعاد بحرية عن المألوف مع الحد الأدنى من الممتلكات هو رغبة شهدها الجميع تقريبًا في مرحلة ما من حياتهم.إن نمط الحياة البدوية جذاب للغاية لأنه يمثل إمكانية التمرد ضد رموز الاستقرار والديمومة لصالح استكشاف البيئة الطبيعية والقدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من ظروف المعيشة […]

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