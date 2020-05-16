الهندي جيت ثايل : الكتابة كمزاج ومساحة للتأمل

2020/05/16 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عثمان بوطسان كاتب وباحث مغربي يعد جيت ثايل، الشاعر، الموسيقي والروائي، أحد أبرز الكتّاب الهنود المعاصرين، خاصة الذين يكتبون بالانجليزية.يشتهر ثايل باعتباره روائيا أكثر من كونه شاعرا، بلغة إنجليزية تشبعَ بها في بلاده، جعلته مختلفا ومميزا عن باقي الأدباء والشعراء الهنود.بمعنى آخر، إذا كان ما يميز الكاتب هو الأسلوب واللغة وطريقة […]

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