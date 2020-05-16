وفاة عامل باندلاع حريق في مستودع للوقود في اربيل

2020/05/16 | 10:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني في محافظة اربيل يوم السبت بمصرع عامل باندلاع حريق في مستودع لخزن المحروقات.

وقال المصدر ان حريقا اندلع صباح اليوم في مستودع للوقود يقع خلف محطة للوقود على طريق مخور في محافظة اربيل .

واضاف المصدر ان الحادث اسفر عن وفاة عامل على الفور متأثرا بشدة الحروق التي بجسده، مشيرا الى ان فرق الاطفاء تكافح لاخماد الحريق.

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