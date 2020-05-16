2020/05/16 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن نية ريال مدريد، التخلص من الويلزي جاريث بيل نجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.ورغم وجود اهتمام من أندية نيوكاسل وتوتنهام، لكن بيل لا ينوي الرحيل عن صفوف الميرنجي، حتى نهاية عقده في صيف 2022.وبحسب صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن ريال مدريد بات مستعدًا لفسخ عقد بيل حال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يُجهز صفعة لغارث بيل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يُجهز صفعة لغارث بيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).