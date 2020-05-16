وزير الصحة : المستشفيات العراقية لن تكون قادرة على استيعاب أعداد المصابين بكورونا

2020/05/16 | 10:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الصحة حسن التميمي من أن المستشفيات العراقية لن تكون قادرة على استيعاب أعداد المصابين بكورنا، إذا بقي عدم الالتزام هذا بالتعليمات وإجراءات الوقاية سائداً.وقال التميمي إن الأعداد في تزايد، وهناك نوعان الأول هو العزل للمرضى، والثاني هو … Readmore

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