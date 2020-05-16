المحمداوي يدعو إلى صرف رواتب المتعاقدين الجدد مع وزارة الكهرباء بشكل أجور يومية وعدم تخفيضها

2020/05/16 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي إلى صرف رواتب المتقاعدين مع وزارة الكهرباء بشكل أجور يومية وعدم تخفيضها لما في ذلك من مخالفات لقرارات مجلس الوزراء وقانون العمل.داعيا إلى إدراج رواتبهم ضمن موازنة العام ٢٠٢٠.وقال المحمداوي في بيان ، إنّ ” مجموعة كبيرة من المتعاقدين مع وزارة الكهرباء بشكل […]

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