خبير بريطاني: علاج كورونا لن يكون باهظ الثمن

2020/05/16 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق خبير وعالم بريطاني بشرى سارة حول علاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 المرتقب.قال العالم البريطاني المشارك في قيادة جهود تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 إن اللقاح الذي ينتظره العالم بشدة إذا ثبت نجاحه سيتم تسعيره بحيث يمكن الحصول عليه على أوسع نطاق ممكن، وسيجري تصنيعه على نطاق كبير لخفض التكلفة وزيادة المعروض.وقال أدريان […]

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