بالفيديو .. حقيقة المشهد المسرب من الحلقة الأخيرة لمسلسل “البرنس”

2020/05/16 | 10:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الساعات الأخيرة تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها مسربة من الحلقات الأخيرة لمسلسل “البرنس” تظهر “رضوان” وهو يضرب شقيقه “ياسر” بقوة ويقذفه خارج المنزل لنجد أن “فتحي” الذي كان في انتظاره يتلقى نصيبه من الضرب هو الآخر من قبل “رضوان”.وأبدى الكثيرون من متابعي المسلسل فرحتهم لانتقام “رضوان” أخيرا من أشقائه وكأنها

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