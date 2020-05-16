العبادي يتحدث عن “بازار” مزعوم لبيع حقيبة النفط

2020/05/16 | 10:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي، السبت ، عن حقيقة بازار بيع وشراء منصب وزارة النفط، مؤكدا ان هناك سوء فهم من قبل أحد النواب الذي لم يحضر اجتماع نواب البصرة مع رئيس الوزراء.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “إبتداء من اليوم سيتم تسليم رئيس الوزراء خمسة اسماء […]

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