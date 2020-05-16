الحكيم ووزير الدفاع يؤكدان ضرورة بناء الجيش العراقي والاهتمام بالعقيدة العسكرية

2020/05/16 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مع وزير الدفاع جمعة عناد التحديات التي تواجه حكومة الكاظمي على كافة المستويات.وشدد الجانبان على ضرورة استكمال عملية بناء الجيش العراقي والاهتمام بالعقيدة العسكرية المبنية على دعم المسار الديمقراطي والحفاظ على … Readmore

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