وزارة التجارة: حرق المحاصيل الزراعية مخطط لتدمير المنتج الوطني

2020/05/16 | 10:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التجارة أن حرق المحاصيل الزراعية مخطط يهدف إلى تدمير المنتج الوطني.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن”الهدف من عمليات الحرق هو تدمير المنتج الوطني وتقليل الكميات المسوقة وتوجيه العراق الى الاعتماد على تسويق الحنطة الأجنبية”، لافتاً إلى أن”الوزارة لديها تنسيق عال مع المحافظات على

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