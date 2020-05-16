الحكومة الإيطالية تستأنف السفر من وإلى البلاد خلال حزيران القادم

2020/05/16 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت الحكومة الإيطالية مرسوما بشأن استئناف السفر من وإلى البلاد اعتبارا من 3 حزيران المقبل، لكن المرسوم يشمل الرحلات مع دول أوروبية فقط.وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن القرار يشمل السفر بين إيطاليا والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن، بما فيها سويسرا وموناكو، وذلك دون إلزام القادمين بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.ومن المتوقع […]

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