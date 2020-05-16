2020/05/16 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه يفتقد التواجد اليومي مع اللاعبين في تدريبات الفريق، بسبب إجراءات العزل المتبعة حالياً ضمن جهود مكافحة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.وقال كلوب ، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” : “أفتقد الأولاد (اللاعبين) كثيراً، وأفتقد أيضاً الجميع في ميلوود (ملعب تدريبات ليفربول) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب ليفربول يفتقد اللاعبين والتدريبات اليومية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب ليفربول يفتقد اللاعبين والتدريبات اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).