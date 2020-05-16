مصادر لـ “العهد نيوز”: اندلاع حريق هائل في مصفى للنفط باربيل

2020/05/16 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اندلع حريق هائل، السبت، في احد المصافي على الطريق الرابط بين قضاء مخمور ومدينة اربيل .وقالت مصادر كردية، لـ “العهد نيوز”، ان حريقا شب في احد مصافي النفط على الطريق الرابط بين قضاء مخمور ومدينة اربيل ، مما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بجروح.واضافت، ان “فرق الدفاع المدني باشرت باخماد الحريق […]

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