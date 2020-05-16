مع قدوم الصيف الحار.. هل ينتقل كورونا في المسابح والشواطئ عبر الماء؟

2020/05/16 | 11:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث يتصاعد الاقبال على المسابح والشواطئ ، يطرح تساؤل حول ما اذا كان فيروس كورونا قد ينتقل خلال تجمع الاشخاص في احواض السباحة وتلامسهم عبر الماء، وهل ينتشر الفيروس عبر الماء؟ يجمع العديد من الخبراء على أن الماء ليس بالضرورة مدعاة للقلق.فقد أوضح مركز السيطرة […]

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