منطقة في بغداد تسجل ثالث حالة وفاة بكورونا

2020/05/16 | 11:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير مستشفى في بغداد، يوم السبت، عن وفاة شخص بفيروس كورونا، في ثالث حالة وفاة بسبب الفيروس تشهدها المستشفى الكئانة شرقي العاصمة منذ انتشار الجائحة.

وقال مدير مستشفى "الشهيد الصدر" العام الدكتور مصطفى حاتم الموسوي، في تصريح صحفي نشر على صفحة المستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "شخصا يبلغ من العمر 65 عاما توفي ، اليوم، بفيروس كورونا في المستشفى"، مبينا ان "هذه هي حالة الوفاة الثالثة في المستشفى منذ انتشار جائحة كورونا".

واكد الموسوي ان "منتسبي المستشفى قاموا بتعفير وتعقيم جثة المتوفي وتحضيرها للدفن وفق المعايير الصحية العالمية".

كما دعا المواطنين "لاخذ الاجراءات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فايروس كورونا"، مشددا على "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل خاصة مع ازدياد اعداد المصابين في الايام الاخيرة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة تسجيل حالتي وفاة و٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مشهد تصدرت في العاصمة بغداد ذات الكثافة السكانية ومنذ ظهور تفشي الفيروس في العراق اعلى معدلات الاصابات والوفيات.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم السبت، أن فرض حظر التجوال وحجر المناطق في العراق سيساهم بانخفاض معدل الإصابة فيروس كورونا.

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