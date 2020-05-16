أدوية سامراء تحقـق زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال الفصل الاول مـن 2020

2020/05/16 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عن زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال الفصل الاول من العام الحالي 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 وبنسبة تطور بلغت ( 71% ).وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبد الرحمـن السالـم في بيان تلقت “العهد […]

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