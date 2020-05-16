طبيب ألماني يحذر من مخاطر كورونا على اللاعبين

2020/05/16 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر الطبيب الرياضي الألماني فيلهلم بلوخ، لاعبي كرة القدم في بلاده من مخاطر الإصابة بتلف في الرئة “لا يمكن تداركه”، مما قد ينهي حياتهم المهنية، بسبب فيروس كورونا المستجد.وتأتي تحذيرات بلوخ قبل يومين من استئناف منافسات الدوري المحلي وسط إجراءات صحية صارمة، بما في ذلك إقامة المباريات خلف أبواب موصدة.وأبدى بلوخ البروفيسور في […]

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