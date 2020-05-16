صورة حزينة لتلاميذ فرنسا تتنبأ بمستقبل “بائس”

2020/05/16 | 11:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هزت صور “حزينة” من مدارس في فرنسا ، البلاد، ورسمت صورة لواقع قد تعيشه مدارس العالم قريبا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وانتشرت صورة لأطفال معزولين في مربعات رسمت على الأرض، بينما بدا عليهم الحزن، في باحة اللعب بإحدى مدارس الأطفال بمدينة توركوان في فرنسا، مما أثار تعاطف الفرنسيين مع الأطفال.وأظهرت الصور كل طفل […]

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