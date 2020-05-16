هيجواين آخر العائدين إلى صفوف يوفنتوس

2020/05/16 | 11:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصبح الأرجنتيني جونزالو هيجواين آخر لاعب يعود إلى صفوف فريقه يوفنتوس، وذلك بعد رجوعه إلى إيطاليا الجمعة في الوقت الذي يستعد فيه دوري كرة القدم في البلاد للاستئناف في 13 حزيران بشرط موافقة الحكومة.وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، ان “هيجواين وصل إلى تورينو على متن طائرة خاصة بعد ظهر يوم الجمعة بعد توقف في […]

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