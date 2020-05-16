روسيا تسجل 9200 إصابة جديدة بالكورونا

2020/05/16 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 10598 إصابة في اليوم السابق.وأشار المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا الى أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بلغ 272043 حالة.ولفت الى أن 119 مصابا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمي إلى 2537.

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