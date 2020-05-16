شاهد.. فيديو ثلاثي الأبعاد يكشف عن فيروس كورونا حتى المستوى الذري

2020/05/16 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف نموذج ثلاثي الأبعاد دقيق علميا، صُمم بواسطة استوديو تصوير طبي حيوي بمساعدة كبار علماء الفيروسات، عن فيروس SARS-CoV-2 على المستوى الذري بدقة مذهلة.ويقدم الفيديو من Visual Science، الذي يستغرق أكثر من دقيقة بقليل، رؤية جديدة للبنية المعقدة للفيروس القاتل، من خلال تفصيل دقيق لكيفية عمله، وكيف تقاومه أجسامنا.وفي بداية الفيديو، قيل لنا […]

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