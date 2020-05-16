وزير الداخلية يصل الى محافظة شهدت هجمات لداعش مؤخرا

2020/05/16 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل الى محافظة صلاح الدين اليوم السبت وزير الداخلية عثمان الغانمي لبحث الاوضاع الامنية والتداعيات التي شهدتها المحافظة.

وقال مصدر اعلامي في مكتب المحافظ لوكالة شفق نيوز ان الغانمي عقد اجتماعا مع القيادات الامنية في المحافظة لبحث تداعيات الاوضاع والهجمات الارهابية الاخيرة التي شهدتها المحافظة.

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