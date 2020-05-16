إليسا تغنّي باللهجة اللبنانية “قهوة الماضي”

2020/05/16 | 11:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما شوّقت النجمة إليسا متابعيها في الأيام الماضية بشأن إستعدادها لإطلاق أغنية جديدة منفردة من ألبومها الجديد الّذي تم تأجيل طرحه بسبب إنتشار كورونا، أعلنت ملكة الإحساس عن تفاصيل جديدة عبر تويتر. في التفاصيل، فدوّنت إليسا على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي أن الأغنية تحمل إسم “قهوة الماضي” وستكون باللهجة اللبنانية. وكتبت إليسا: “قهوة الماضي

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