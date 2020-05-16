حزب البارزاني: متمسكون بفؤاد حسين ولا حوارات بشأن بديله

2020/05/16 | 11:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ، السبت ، تمسكه بتولي فؤاد حسين منصب وزارة الخارجية ، فيما نفى خوضه مباحثات مع القوى السياسية لإيجاد بديل عن حسين لحقيبة الخارجية.و قالت النائبة ميادة محمد إسماعيل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال متمسكا بفؤاد حسين كمرشح وحيد لمنصب الخارجية”.وأضافت إسماعيل، […]

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