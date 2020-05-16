131 نائباً يقدمون طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستئناف جلسات مجلس النواب

2020/05/16 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

دعا رئيس تحالف سائرون بمحافظة ديالى، برهان المعموري، السبت (16 أيار 2020)، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى التحرك سريعاً لملء الفراغ العسكري في المحافظة

وكتب المعموري في تغريدة له عبر منصة "تويتر" تا

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف النصر، رياض التميمي، السبت، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي يجامل الكتل السياسية على حساب أمن المواطن.

وذكر التميمي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، أن "وزير الداخلية يجامل الكتل السياسية على ح

بغداد اليوم- ديالى

وصف قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى دلير حسن،السبت (16 ايار 2020)، ، الوضع الامني في أطراف القضاء بالحرج جدا، فيما أكد ان هجمات التنظيم شبه يومية.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الامني في اطراف خا

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