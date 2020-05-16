بوقفة احتجاجية.. سائقو المركبات يطالبون بفتح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

2020/05/16 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، السبت (16 أيار 2020)، بتظاهر عدد من سائقي المركبات أمام منفذ الش...





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