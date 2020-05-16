درجال يوجه بالبحث عن آلية جديدة لإعادة العمل في مشروع ملعب التاجيات بسعة 60 ألف متفرج

بغداد اليوم- بغداد
تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مشروع ملعب التاجيات الاولمبي، وإطلع على تفاصيل العقد والمساحة الإجمالية وابرز المرافق الحيوية التي يتضمنها من خلال معاون مدير عام الدائرة الهندسية ومهندسي الوزارة، فضلاً عن الإستماع لممثل الشركة المنفذة للمشروع (بلند بايه الإيرانية).
وأكد الوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم): "على ضرورة البحث عن آلية جديدة لإعادة العمل في المشروع ومناقشة الحلول المقترحة وفق خطة مبرمجة"، مشددا على "أهمية تقديم خطة جديدة من الشركة المنفذة محددة بأوقات زمنية لإتخاذ قرار بشأنها، وتحديد المساحات الممكن استثمارها، فضلا عن التجاوزات لبدء مرحلة جديدة، وتحديد لقاء مباشر مع مسؤولي الشركة المنفذة عقب أزمة جائحة كورونا وفتح الحدود والمطارات".
واضاف إن:" أغلب مشاريع الوزارة تعاني من مشاكل سنحاول معالجتها لا سيما في الملاعب الرئيسة على الرغم من الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر فيه البلد، وأكرر مرة أخرى يجب أن يكون الإستثمار خارج أي مرفق رياضي وشبابي، لذا تم التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة تضم دوائر ( الهندسية، الإستثمار، القانونية، الأقاليم والمحافظات) لإحصاء الأراضي التي يمكن إستغلالها كمرافق يتم تسخيرها لخدمة الشباب والرياضة، والأراضي التي لا نحتاجها ممكن طرحها للإستثمار من أجل الوصول لمرحلة التمويل الذاتي".
وبين: " جميع المنتديات الشبابية التي أحيلت للإستثمار ولم تصل لمرحلة الإجازة الإستثمارية ولا تحمل الوزارة أعباءً مالية يتم إلغاؤها لا سيما في ظل الدعم والإسناد الكبير من قبل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وأطالبكم بتقرير متكامل عن 105 مشروع تم إيقافها وفق قرار 347، مع مقترحات تتضمن كيفية إعادتها".
وزاد:" ارجو أن نصل إلى حل يلبي طموح الجميع ، لأهمية وجود ملعب بهذه المرافق الحيوية في هذا المكان من العاصمة بغداد في المرحلة المقبلة".
يًذكر أن مشروع ملعب التاجيات الأولمبي ( ملعب بغداد) عبارة عن مدينة رياضية كبرى تضم ملعباً رئيساً بسعة 60 الف متفرج، وثلاثة ملاعب ثانوية، وفندق، وقاعات مغلقة، ومرافق حيوية اخرى.
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