درجال يوجه بالبحث عن آلية جديدة لإعادة العمل في مشروع ملعب التاجيات بسعة 60 ألف متفرج

2020/05/16 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مشروع ملعب التاجيات الاولمبي، وإطلع على تفاصيل العقد والمساحة الإجمالية وابرز المرافق الحيوية التي يتضمنها من خلال معاون مدير عام الدائرة الهندسية ومهندسي الوزارة، فضلاً عن الإستماع لممثل الشركة المنفذة للمشروع (بلند بايه الإيرانية).

وأكد الوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم): "على ضرورة البحث عن آلية جديدة لإعادة العمل في المشروع ومناقشة الحلول المقترحة وفق خطة مبرمجة"، مشددا على "أهمية تقديم خطة جديدة من الشركة المنفذة محددة بأوقات زمنية لإتخاذ قرار بشأنها، وتحديد المساحات الممكن استثمارها، فضلا عن التجاوزات لبدء مرحلة جديدة، وتحديد لقاء مباشر مع مسؤولي الشركة المنفذة عقب أزمة جائحة كورونا وفتح الحدود والمطارات".

واضاف إن:" أغلب مشاريع الوزارة تعاني من مشاكل سنحاول معالجتها لا سيما في الملاعب الرئيسة على الرغم من الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر فيه البلد، وأكرر مرة أخرى يجب أن يكون الإستثمار خارج أي مرفق رياضي وشبابي، لذا تم التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة تضم دوائر ( الهندسية، الإستثمار، القانونية، الأقاليم والمحافظات) لإحصاء الأراضي التي يمكن إستغلالها كمرافق يتم تسخيرها لخدمة الشباب والرياضة، والأراضي التي لا نحتاجها ممكن طرحها للإستثمار من أجل الوصول لمرحلة التمويل الذاتي".

وبين: " جميع المنتديات الشبابية التي أحيلت للإستثمار ولم تصل لمرحلة الإجازة الإستثمارية ولا تحمل الوزارة أعباءً مالية يتم إلغاؤها لا سيما في ظل الدعم والإسناد الكبير من قبل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وأطالبكم بتقرير متكامل عن 105 مشروع تم إيقافها وفق قرار 347، مع مقترحات تتضمن كيفية إعادتها".

وزاد:" ارجو أن نصل إلى حل يلبي طموح الجميع ، لأهمية وجود ملعب بهذه المرافق الحيوية في هذا المكان من العاصمة بغداد في المرحلة المقبلة".

يًذكر أن مشروع ملعب التاجيات الأولمبي ( ملعب بغداد) عبارة عن مدينة رياضية كبرى تضم ملعباً رئيساً بسعة 60 الف متفرج، وثلاثة ملاعب ثانوية، وفندق، وقاعات مغلقة، ومرافق حيوية اخرى.

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