درجال: تشريع القانون الرياضي الموحد سينهي التقاطعات بين الاتحادات الرياضية

2020/05/16 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال ان تشريع القانون الرياضي الموحد سينهي التقاطعات بين الاتحادات الرياضية.وقال درجال خلال لقائه رئيس اتحاد الفروسية، حيدر الجميلي، بحسب بيان لوزارة الشباب إن "الوزارة تحترم وجهات نظر جميع الاخوة في المؤسسات الرياضية موضحا انه "يجب طوي صفحة الخلافات الماضية في اتحاد الفروسية وغيره من الاتحادات الى غير رجعة، مؤكدا ان ما حصل وأدى الى وجود كتلتين داخله ليس سوى خلاف في وجهات النظر".واوضح أن "العمل على وفق القانون، وتشريع القانون الرياضي الموحد سينهي بالتأكيد صفحة طويلة من التقاطعات ووجود أكثر من اتحاد بـ نفس العنوان

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