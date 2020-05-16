مستشفى مدينة الصدر: تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

2020/05/16 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت مستشفى مدينة الصدر في بغداد، السبت، تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.وقال مدير المستشفى، مصطفى حاتم الموسوي، في منشور على الفيسبوك، إن "شخصا يبلغ من العمر 65 عاما توفي ، اليوم، بفيروس كورونا في المستشفى"، مبينا ان "هذه هي حالة الوفاة الثالثة في المستشفى منذ انتشار جائحة كورونا".وأضاف الموسوي، أن "منتسبي المستشفى قاموا بتعفير وتعقيم جثة المتوفي وتحضيرها للدفن وفق المعايير الصحية العالمي".ودعا مدير المستشفى، المواطنين "لاخذ الاجراءات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا"، مشيرا إلى ضرورة "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل خاصة مع ازدياد اعداد المصابين في الايام الاخيرة".

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