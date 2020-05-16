تفاصيل حظر التجوّل لأربعة أيام في تركيا

2020/05/16 | 11:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ ليلة السبت تطبيق حظر التجوّل في 15 ولاية تركيّة، لمدة أربعة أيام، وذلك بقرار من الحكومة التركيّة، في إطار الإجراءات الاحترازيّة لمواجهة انتشار فيروس #كورونا.وبحسب إعلان وزارة الداخليّة التركيّة فإن حظر التجول الذي…

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