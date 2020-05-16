أدوية سامراء تحقق زيادة كبيرة فـي مبيعاتها خلال الفصل الاول من 2020

2020/05/16 | 11:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عن زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال الفصل الاول من العام الحالي 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 وبنسبة تطور بلغت ( 71% ) .وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبد الرحمـن السالـم في بيان تلقته وكالة صدى،

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