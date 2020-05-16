التغذية السليمة تحمي صحتك أثناء جائحة كورونا

2020/05/16 | 11:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور محمد علي بات المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان – مدير صندوق التمويل العالمي المعني بالنساء والأطفال والمراهقين مارتن فان نيوكوب مدير الممارسة العالمية للزراعة.(البنك الدولي) ”ليكن الطعام هو الدواء وليكن الدواء هو الطعام.“ هذه المقولة التي تشير إلى دور الوجبات المغذية والآمنة في تدعم جودة الصحة مقولة متداولة منذ قديم الزمان، كما تشهد […]

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