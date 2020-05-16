نائب يدعو لصرف رواتب المتعاقدين الجدد مع الكهرباء بشكل أجور يومية وعدم تخفيضها

2020/05/16 | 11:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، السبت، إلى صرف رواتب المتقاعدين مع وزارة الكهرباء بشكل أجور يومية وعدم تخفيضها لما فيه من مخالفات لقرارات مجلس الوزراء وقانون العمل.داعيا إلى إدراج رواتبهم ضمن موازنة العام ٢٠٢٠.وقال المحمداوي في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنّ ” مجموعة كبيرة من المتعاقدين مع […]

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