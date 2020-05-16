ما تبقى لكم - محسن ابو رمضان

2020/05/16 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان ما تبقي لكمالعنوان قصة للروائي الثوري الأديب غسان كنفاني.



يتحدث بها عن واقعة اللجوء والناتجة عن هجرة عام ١-;-٩-;-٤-;-٨-;-افتخر باقتباسها كعنوان للمقالة.



يدعوا بها للتحرك لمواجهة التحديات بهدف العودة .ينطبق عنوان الرواية علي واقعنا الراهن فقد قطع قادة المشروع الصهيوني مسافة كبيرة لتحقيق اهدافهم الاستعمارية والتوسعية وقد عزز ذلك صعود اليمين الصهيوني وتسيده ل ......





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