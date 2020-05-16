أدويـة سامـراء تحقـق زيـادة كبيـرة فـي مبيعاتهـا خـلال الفصـل الاول مـن 2020

2020/05/16 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عن زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال الفصل الاول من العام الحالي 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 وبنسبة تطور بلغت ( 71% ) .

وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبد الرحمـن السالـم في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “الشركة تمكنت من تحقيق ارتفاعاً كبيراً في قيمة مبيعاتها بعد ان اتبعت سياسة تسويقية جديدة من خلال الاستقراء المستمر للسوق المحلية ووضع خطة تسويقية استطاعت من خلالها تحقيق قفزة نوعية وزيادة في معدلات الفصل الاول من العام الحالي وبنسبة تطور بلغت ( 71% )”.

وأضاف السالم، أن “قيمة مبيعات الشركة في الفصل الاول من العام الحالي بلغت ( 15 ) مليـار و ( 389 ) مليـون دينار مقابل ( 8 ) مليـار و ( 976 ) مليـون دينار في الفصل الاول من العام الماضـي”.

وأكـد المدير العام ان “الشركة ستتخذ إجراءات جديدة وستعتمد سياسات تهدف الى مضاعفة الإنتاج والمبيعات وتوفير جميع المستحضرات للمواطن العراقي وبأسعار مناسبـة”.





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