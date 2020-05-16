روحاني يؤكد ان بلاده لازالت تحت خطر كورونا و سندرس امكانية فتح العتبات المقدسة بشكل جزئي

2020/05/16 | 11:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن بلاده لم تتجاوز مرحلة الخطر بخصوص فايروس كورونا، لكنه قال إن ظروف إيران تحسنت، فيما أشار إلى أن بلاده ستدرس بعد شهر رمضان، فتح العتبات بشكل جزئي.وقال روحاني خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، … Readmore

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