وزير الداخلية الغانمي يصل الى صلاح الدين

2020/05/16 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي صباح اليوم الى محافظة صلاح الدين.والتقى الغانمي فور وصوله محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل وبحث معه تطوير المنظومة الأمنية و تعزيز الاستقرار المجتمعي.

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