شبح خاشقجي وأرواح اليمنيين يطاردان بن سلمان

2020/05/16 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة نادي كرة القدم “نيوكاسل يونايتيد” وجدت نفسها في مشكلة.لقد كان صاحب النادي مايك اشلي حتى الآونة الأخيرة متأكداً بأن صفقة بيع النادي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقابل 300 مليون جنيه إسترليني ستنتهي بالنجاح.كانت الأوراق جاهزة للتوقيع، لكن في حينه وصل ممثلون من منظمة “فير سكوير” التي تحقق في المس بحقوق […]

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