التربية النيابية: قرب اطلاق رواتب نحو ١١ الف موظف تربوي

2020/05/16 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، السبت ، عن قرب اطلاق رواتب المعينين في مديريات التربية الست عام ٢٠١٩ ضمن الحذف والاستحداث والبالغ عددهم اكثر من ١١ الف.وقال المكصوصي في تصريح، إن “محافظة بغداد عينت العام الماضي اكثر من ١١ الف بين معلم ومدرس وإداري”، مبينا أن “الدرجة والتخصيص المالي موجودة مجرد تنظيم […]

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