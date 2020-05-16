2020/05/16 | 11:42 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، أن ظروف البلاد في مواجهة فيروس كورونا باتت أفضل، رغم أن مرحلة انتشار الفيروس لم تنته بعد.
وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: “أعتقد أننا تجاوزنا ذروة الإصابة بفيروس كورونا، والأوضاع مستقبلا لن تكون أسوأ من السابق”.
وطالب روحاني المسؤولين في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: تجاوزنا مرحلة الذروة لكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، أن ظروف البلاد في مواجهة فيروس كورونا باتت أفضل، رغم أن مرحلة انتشار الفيروس لم تنته بعد.
وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: “أعتقد أننا تجاوزنا ذروة الإصابة بفيروس كورونا، والأوضاع مستقبلا لن تكون أسوأ من السابق”.
وطالب روحاني المسؤولين في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: تجاوزنا مرحلة الذروة لكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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