روحاني: تجاوزنا مرحلة الذروة لكورونا

2020/05/16 | 11:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، أن ظروف البلاد في مواجهة فيروس كورونا باتت أفضل، رغم أن مرحلة انتشار الفيروس لم تنته بعد.وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: “أعتقد أننا تجاوزنا ذروة الإصابة بفيروس كورونا، والأوضاع مستقبلا لن تكون أسوأ من السابق”.وطالب روحاني المسؤولين في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية […]

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