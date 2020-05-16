الولايات المتحدة الامريكية تستأنف تمويل الصحة العالمية جزئياً

2020/05/16 | 11:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت فوكس نيوز، نقلا عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا.وجاء في الرسالة بحسب فوكس نيوز أن إدارة ترامب ستدفع ما يساوي الصين من المساهمة المقررة ل‍منظمة الصحة العالمية.وعلق … Readmore

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