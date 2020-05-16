الرئيس روحاني: تجاوزنا مرحلة الذروة لكورونا

2020/05/16 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن ظروف البلاد في مواجهة فيروس كورونا باتت أفضل، رغم أن مرحلة انتشار الفيروس لم تنته بعد.وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: “أعتقد أننا تجاوزنا ذروة الإصابة بفيروس كورونا، والأوضاع مستقبلا لن تكون أسوأ من السابق”.وطالب روحاني المسؤولين في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بضرورة الإيضاح […]

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