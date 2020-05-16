انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش شمال شرق ديالى

2020/05/16 | 11:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابي في شاقراق شمال شرق المحافظة.وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة(45كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان مفارز قتالية من فوج طوارى الشرطة بدأت عملية عسكرية في منطقة شاقراق شمالي المقدادية ردا على هجوم […]

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