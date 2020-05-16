اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 16-5-2020 السبت

2020/05/16 | 11:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية، السبت، (16 ايار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.450 ديناراً لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 124.000 دينار.سعر شراء الدولار = 123.000 دينار.

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